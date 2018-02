Retten forlænger varetægtsfængsling for fire sigtede i cykeltyverisag

Kolding: Retten i Kolding forlængede torsdag varetægtsfængslingen for de fire polske statsborgere, der er sigtet for at stå bag mindst 59 cykeltyverier i Kolding Kommune.

Dermed bliver de sigtede siddende bag tremmer, hvor de har siddet de seneste fire uger.

De fire personer, to mænd på 22 og 39 år og to kvinder på 20 og 31 år, blev anholdt 17. januar cirka klokken 17 på baggrund af henvendelser fra borgere, der havde set en mistænkelig mand og en hvid varevogn, som tyvene brugte til at stjæle cyklerne.

Dagen efter blev de fire polakker varetægtsfængslet under et grundlovsforhør. De er sigtet for at have stjålet mindst 59 cykler fra forskellige steder i kommunen. Ifølge politiet er cyklerne blandt andet stjålet fra Vonsild Skole, Lyshøjskolen og Lykkegårdskolen. Flere andre skoler havde i december og januar besøg af cykeltyve.

En 39-årig mand erkendte cykeltyverierne under grundlovsforhøret, mens de tre andre nægtede at have noget med det at gøre.