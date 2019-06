Retssag om omfattende bedrageri udsat på grund af sygdom

Lunderskov: En 32-årig mand skulle torsdag være mødt i Retten i Kolding som tiltalt i en sag, der handler om omfattende bedrageri på internettet.

Den 32-årige mødte imidlertid ikke op, da han var blevet syg. Retten modtog torsdag morgen en lægeerklæring fra manden, hvis sag således er blevet udsat.

Manden er tiltalt for at have handlet på nettet for over 472.000 kroner uden at betale. I alt har han ifølge anklageskriftet svindlet i 219 tilfælde. Manden var desuden også tiltalt for at have snydt to malerfirmaer for over 100.000 kroner.