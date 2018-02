Restauratør dropper VM-fest: Kommunal storskærm er unfair konkurrence

Initiativtagerne til Volkerts Fylke bakker op om turistforeningsformand Søren Madsens kritik af, at kommunen vil bruge penge på en folkefest i anledning af VM i fodbold.

- Men det er klart, at vi ikke vil gennemføre det, hvis der afvikles en lignende event i Kolding city for kommunale midler, siger Jimi Kristensen.

Jimi Kristensen fortæller, at han og hans samarbejdspartnere Rasmus Vemmelund og Sisse Hansen siden starten af januar har arbejdet på at skabe VM-stemning i Volkerts Fylke med bl.a. storskærm, fællesspisning og foodtrucks.

Kommunen budgetterer med, at der skal bruges 92.650 kroner fra kommunens brandingpulje til de tre VM-fester på byens torv. Den endelige beslutning træffes på denne uges økonomiudvalgsmøde.

Beslutningen er en direkte konsekvens af, at Kolding Kommune agter at gøre tv-transmissionerne af de danske VM-kampe til en folkefest på Akseltorv med storskærm og salg fra øl- og madboder.

Kolding. En af initiativtagerne til det kommende moderne forsamlingshus, Volkerts Fylke, i de gamle Volkerts Fabrikker i Dalbygade bebuder nu, at han og hans makkere dropper deres planer om at indrette en særlig fan-zone i deres etablissement i forbindelse med VM i fodbold til sommer.

Festival opgivet

Jimi Kristensen reagerer på JydskeVestkystens omtale af kommunens VM-fest-planer - herunder turistforeningsformand Søren Madsens kritik af brugen af kommunale midler til events af den type. Den slags initiativer bør kommunen helt og aldeles overlade til private, mener Søren Madsen.

- Jeg kan kun bakke Søren Madsen op. Man skal passe på med kommunal støtte til den slags, for det kvæler private initiativer, mener Jimi Kristensen.

Men udelukker det ene det andet?

- Ja. Hvis man kan stå gratis nede i byen og se fodbold på en storskærm, så holder vi ikke noget her. Alene koda-afgifterne vil koste os så meget, at vi risikerer, at det ikke hænger sammen, hvis der ikke kommer nok.

Hvis I fik muligheden, ville I så sige ja til at arrangere fodboldfesterne på Akseltorv for egen risiko?

- Nej, det ville vi ikke. Vi ville ikke have det godt med at stille os op med foodtrucks og ølvogne foran de faste restauratører på Akseltorv, siger Jimi Kristensen.

Han refererer til en oplevelse fra Holbæk Kommune, hvor han og hans samarbejdspartnere de seneste to år har afviklet en fødevarefestival på Hørbygaard Gods.

- I år har Holbæk Kommune valgt at udvide deres kulturfest SKVULP med et madområde, hvor lokale producenter gratis kan sælge deres produkter. SKVULP er finansieret af kommunale midler fra Holbæk Kommune, og der er fri entré.

- Det har betydet at vi som privat aktør ikke kan eller vil gennemføre årets fødevarefestival på Hørbygaard Gods, da vi både skal betale leje, markedsføring, løn o.s.v. Det betyder naturligvis, at vi er nødsaget til både at opkræve standleje samt entré til vores fødevarefestivaler, fortæller han.