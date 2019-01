Restaurantejere på havnen sikrer sig med sandsække: Sidste gang blev de reddet af en halv centimeter

Kolding: Da der i 2017 senest var oversvømmelse i Kolding var det uhyre tæt på at gå galt for Restaurant Admiralen på havnen.

Blot en halv centimeter højere vandstand - så var det gået ud over gulvtæpper og vin i fiskerestauranten.

Denne gang er der varslet vandstigninger i samme niveau som for to år siden. Derfor er ejerne Gitte Ravn og John Kuntz onsdag formiddag i fuld gang med at sikre restauranten med sandsække.

- Vi har lært af sidste gang, hvor det var tæt på at gå rigtigt galt. Vandet kommer stille og roligt. Det er det, som er så lumsk ved det, fortæller Gitte Ravn.

Sandsækkene har parret hentet på havnen i Kolding, hvor kommunen har opstillet en container med sandsække og sand, som private og virksomheder kan benytte sig af til at sikre sig mod oversvømmelserne.

Gitte Ravn og John Kuntz har stået bag Restaurant Admiralen i 30 år og det er kun anden gang, at de oplever oversvømmelser:

- Det er fascinerende og voldsomt på samme tid, og det må være et tegn på, at klimaet ændrer sig, siger Gitte Ravn.