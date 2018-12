Restaurant lukket efter tvist: Hotel-kæde forundret over at forpagtere stopper

Hotelkæden Zleep Hotels har sendt et krav om betaling af husleje afsted mod Restaurant Grønningen. Omvendt så mener restauranten, at de har krav på cirka en million kroner for mad, de har leveret til Zleep Hotels.

- Vi vidste godt, de var ved at pakke sammen. Men vi er forundret over den måde, det er sket på. Forpagterne har mig bekendt ikke opsagt kontrakten med os. Jeg har ikke set en opsigelse. Det, som bekymrer os lidt, er, at der er en del husleje, vi ikke har modtaget, siger administrerende direktør Peter Haaber. Ifølge Zleep Hotels mangler der betaling for leje af stedet for det meste af 2018.

Vi er ikke velkomne

Modparten er enig i, at de ikke har betalt for leje af stedet i store dele af 2018, og ifølge direktør og medejer af Restaurant Grønningen, Søren Christensen, så gjorde man selv hotellet opmærksom på, at restauranten ikke kunne betale for lejen. Ifølge restaurantdirektøren, så er de ikke længere velkomne på hotellet.

- Jeg har fået en skrivelse fra deres advokat, hvor de siger, at de betragter aftalen som misligholdt.

Men er I opsagt eller er I ikke opsagt?

- Jeg kan ikke huske ordlyden. Men mellem linjerne står, at vi ikke er velkomne. Jeg mener, at der står, at de betragter kontrakten som ophævet. Det er vel det samme som at blive smidt ud, siger Søren Christensen.

Zleep Hotels fortæller, at I ikke har opsagt aftalen, og at hotellet heller ikke har opsagt aftalen, men at de har fremsat et krav mod jer i forbindelse med forpagtningsafgiften. I blev friholdt for at betale forpagtningsafgift i 2017, men i 2018 skulle I betale. Hvad siger du til det?

- Det var der, at det startede. Vi gjorde selv opmærksom på, at vi skyldte forpagtningsafgiften. Den er god nok, siger Søren Christensen.