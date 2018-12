Restaurant lukker øjeblikkeligt: Må aflyse stribevis af konfirmationer

Søren Christensen og Jonas Ladefoged er brandærgerlige. Siden april sidste år har de knoklet på for at gøre Restaurant Grønningen til en succes, men i torsdags tog de imod deres sidste spisende gæster.

- Vi har fået et rigtig godt kundegrundlag, og vi er også kede af det på vores gæsters vegne. I vores ordrebog er 150-200 bookinger, som vi må aflyse, og det beklager jeg dybt. Vi har heldigvis ført en politik, hvor vi ikke har krævet et reservationsgebyr, så på den led kommer de ikke i klemme-

- Det er brandærgerlig, for det er gået fantastisk med restauranten. Jeg har ikke gjort tallene helt op, men vi har haft en omsætning i nærheden af fem millioner kroner i år. Det er kun det andet år, vi driver restauranten, og jeg vil vove at påstå, at det er en succes, siger Søren Christensen.

Kolding: Et stort komfur, vinflasker og en industrikaffemaskiner står sammen med mange andre ting på gulvet i Restaurant Grønningen. Her er opbrudsstemning. Søren Christensen og Jonas Ladefoged, der siden 1. april 2017 har været forpagtere af restauranten, er ved at samle deres ting sammen. De skal være ude inden nytår.

Uenighed om penge

At restauranten lukker skyldes, at forpagterne er endt i en konflikt om økonomi med Zleep Hotels, som de har lejet lokalerne af.

- Helt kort består konflikten i, at vi i sommer leverede mad til Zleep-hotellet i Billund. Zleep ønsker kun at betale for den mad, der er blevet solgt, og vi ønsker betaling for alt den mad, vi har leveret, forklarer Søren Christensen.

Kan jeres økonomi ikke hænge sammen uden den indtægt?

- Nej, det kniber, når vi mangler en million i kassen. Det er mange penge, når man er en nystartet virksomhed. Og når vi er uenige om betalingen, så går det også ud over samarbejdsklimaet.

Forpagterne fandt ud af, at økonomien var presset, da deres revisor gjorde opmærksom på, at de skyldte omkring 200.000 kroner i forpagtningsafgift.

- Det var i begyndelsen af december. Indtil da, havde vi betalt alle vores regninger. Beskeden fra revisoren var, at hvis vi betalte forpagtningsafgiften, så fik vi røde tal. Som et forlig foreslog vi Zleep Hotels, at forpagtningsafgift og betalingen for sommerens mad kunne gå lige op. Det ville de ikke være med til, og vi ender nok med at gå konkurs. Når vi ikke tjener penge, så kan vi ikke svare enhver sit, forklarer Søren Christensen.

JydskeVestkysten har kontaktet Per Denker Sørensen, der er administrerende direktør i Zleep Hotels, men han har først mulighed for at kommentere sagen den 27. december.

Hvor står sagen nu?

- Zleep Hotels har taget sagen til en advokat, og det planlægger vi også at gøre. Så er det bare at vente på en afgørelse, siger Søren Christensen.