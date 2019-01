Restaurant efter tre politianmeldelser: Nu er der styr på det

Sure smileyer

Ristorante Napoli i Kolding Storcenter har tre gange fået sure smileyer og enten bøde eller politianmeldelse ved besøg fra Fødevarestyrelsen.



16. august blev der uddelt en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner for ikke at have fulgt en indskærpelse om at gøre rent i et kælderrum fra et kontrolbesøg tidligere på sommeren.



16. september fik restauranten en sur smiley og en politianmeldelse, fordi man ikke havde accepteret bøden fra forrige besøg og fortsat ikke havde rettet.



5. december blev der så lagt to politianmeldelser oven i. Den ene for ikke at hænge side to af kontrolrapporten op, den anden for ikke at have udbedret en kældervæg, som gav risiko for "indtrængen af skadegørere".