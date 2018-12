Restaurant Kongens Kælder dufter af julemad: Få tip til at stege anden

Omkring 200 børn og voksne kan juleaften sætte tænderne i andesteg fra Restaurant Kongens Kælder, der ligger under Brødremenighedens Hotel. Forpagter Per Højgård begyndte med julemad til afhentning efter en forespørgsel fra Brændkjærkirken i Kolding.

- Det er mindst ti år siden, jeg begyndte at tilberede julemenuer, efter jeg havde fået en forespørgsel på julemad til 80 personer fra Brændkjærkirken i Kolding. Dengang var jeg lige blevet skilt, og jeg havde ingen af mine børn hjemme, så jeg sagde ja, og siden har det holdt ved, fortæller Per Højgård.

Christiansfeld: 66 stegte ænder fylder godt op i køkkenet i Restaurant Koldings Kælder. Søndag middag er Per Højgård, der er forpagter af Brødremenighedens Hotel, og kok Peter Balslev i fuld gang med at dele de stegte, afkølede ænder. Mændene lægger kræfter i. Stykkerne pakkes i foliebakker, så fordeles andefedt over kødet, der til sidst stilles på køl til juleaften.

Tip til anden

Kokkeelev Susanne Langhoff tager sig af den lige så klassiske dessert, risalamande. Den bliver lavet på omkring 40 liter risengrød og masser af piskefløde. Juleaften tager hun med til Brændkjærkirken for at hjælpe med maden. Det er en fast tjans for restaurantens kokkeelev.

JydskeVestkysten har bedt Per Højgård om et tip fra det professionelle køkken til julemaden. Og han kommer med et bud på, hvordan anden steges.

- Når jeg skal stege ænder, så sætter jeg dem først ind ved hård varme, 225 grader, i en halv time. Så skruer jeg ned på 130-140 grader, og så steger anden videre i cirka to timer. Man skal lige dryppe den undervejs. Når den er steget færdig, skal den trække, inden den serveres.

Fordi restauranten tilbereder julemenuer til så mange, bliver ænderne stegt og gjort klar dagen før.

- Juleaften varmer vi ænderne op, først ved svag varme, indtil de er gennemvarme. Så får de et skud hård varme til sidst, så skindet bliver lidt sprødt igen, forklarer Per Højgård.

Per Højgård og hans kone Else Marie Jakobsen tager også traditionelle julemenuer med hjem, når de har ryddet op og gjort rent i restaurantens køkken juleaften. Og der skal tages fat, for 66 ænder kan fedte et køkken til. Ved 18-tiden forventer de at være klar til at tage hjem til deres egen juleaften.

- Vi bliver 12 juleaften. Vi har seks børn tilsammen og et enkelt barnebarn. Desuden kommer en svigersøn, Pers far og min mor. Vi plejer at være med til brødremenighedens aftengudstjeneste, men det kan godt være, at vi springer over denne gang, for vores barnebarn er halvandet år gammel. Det kan være, at hun bliver for træt til at være med, hvis vi først skal til gudstjeneste, inden vi skal spise og pakke gaver op, fortæller Else Marie Jakobsen.