Kolding: Planerne om at vokse uden for Danmark har fået Restaurant Flammen til at gå på jagt efter ny direktør. Den nuværende direktør, Elias Grøftholdt Tychsen, og bestyrelsen er blevet enige om, at tiden er kommet til et skifte på direktørposten, skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Elias Grøftholdt Tychsen har været med fra start i virksomheden, der i dag består af 15 restauranter, og kæden indleder nu en større ekspansion uden for landets grænser.

- Det er en fantastisk rejse, vi har været på sammen, og jeg er rigtig stolt af den virksomhed, som jeg nu kan være med til at give videre, udtaler Elias Grøftholdt Tychsen i pressemeddelelsen.

Tidligere i år åbnede Restaurant Flammen sin første restaurant uden for landets grænser i Hamborg. Den positive udvikling i både ind- og udland mener ejerne, at Elias Grøftholdt Tychsen har en stor del af æren for.

- Med Elias Grøftholdt Tychsen i spidsen har Flammen vokset sig til en stor og økonomisk stærk virksomhed, som nu også opererer på tværs af landegrænser. Men som et led i virksomhedens ekspansion har vi nu nået en størrelse, hvor vi søger en profil til direktørposten, som kan indfri den vækstplan og den fortsatte rejse, som vi har planer om for Flammen i både Danmark og uden for landets grænser, udtaler Ketty Rosenfeldt Sunddal fra ejerfamilien bag restaurantkæden.