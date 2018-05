Reparation af banespor påvirker trafik i Vamdrup

Vamdrup: De kommende dage bliver det lidt mere indviklet at komme ind til industriområdet i Vamdrup. Der er akut brug for reparation af det kommunalt ejede jernbanespor, der bl.a. bruges til levering af biler til Dansk Auto Logik A/S. Derfor bliver Industrivej spærret på en kort strækning lige syd for Kærmindevej fra onsdag 23. maj kl. 6 til mandag 28. maj kl. 18.

- Vi opsætter naturligvis skilte med omkørsel. Den nordlige del af Industrivej, til og med Kærmindevej, bliver ikke berørt af arbejdet. For adresserne længere sydpå henvises til den sydlige indkørsel til Industrivej, f.eks. via Bavnevej, oplyser ingeniør Brian Simmelsgaard, Kolding Kommune, i en pressemeddelelse.

Reparationsarbejdet skyldes, at der for kort tid siden blev konstateret problemer med en af skinnerne ved overskæringen på Industrivej. Fejlen blev midlertidigt udbedret indtil den endelige reparation af banesporet, som kommer til at omfatte udskiftning af skinner, opbygning af spor, afvanding og asfaltering.