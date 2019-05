Renovering af Storegade bliver over en million kroner dyrere

- Det var et borgerønske at renovere Storegade, så da der manglede 1,2 millioner til at gøre projektet færdigt, var vi ikke blege for at bruge nogle af de penge, som vi hvert år får til borgerplanen, på at få gang i det hele, fortæller Steen Sparvath, formand for Lunderskov Lokalråd.

Storegade i Lunderskov fik i 2018 afsat fem millioner kroner til at blive renoveret, og det var meningen, at arbejdet skulle være gået i gang i maj sidste år. Men da man endnu ikke har fundet ud af, hvem der skal stå for projektet, er det blevet forsinket.

Planerne er stadig de samme

Renoveringen af Storegade har længe været en del af planerne for et forbedret Lunderskov. I borgerplanen fra 2016 var renoveringen en vigtig del af planen for at skabe et mere attraktivt handelsliv i byen og ellers bare gøre gaden kønnere. Man mente, at gaden trængte til et kosmetisk løft. Det gør man stadig, og lokalrådsformanden glæder sig til, at projektet nu endelig kan gå i gang.

- Planerne er stadig de samme, som de var sidste år, det har bare taget lidt længere tid. Nu er finansieringen på plads, så det hele skulle gerne blive som planlagt, fortæller Sten Sparvath.

Det nye Storegade er designet, så man kan bruge regnvandet fra de omkringliggende huse til at vande de bede, der kommer til at være langs gaden. Generelt kommer det nye Storegade til at bære præg af, at det er en gade, der skal bruges. Derfor vil gaden blive smallere, og der vil blive gjort plads til, at folk kan opholde sig der ved at sætte bænke op.