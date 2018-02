Rengøringsgigant vandt i sag om fyring af to ansatte der var fagligt aktive

Arbejdsretten konkluderer, at ISS ikke forsøgte at forhindre, at der blev etableret et tillidsmandssystem blandt rengøringspersonalet på Kolding Sygehus. Sagen opstod, efter to kandidater til posterne som tillidsmand og suppleant i begyndelsen af 2017 blev fyret i en større fyringsrunde.

Sagen ruller i begyndelsen af januar sidste år, hvor ISS, der står for en del af rengøringen på sygehuset, skal skære i bemandingen på Kolding Sygehus, der er en del af Sygehus Lillebælt. I forbindelse med at Sygehus Lillebælts afdeling i Fredericia lukker, bliver 9 ud af 99 fastansatte medarbejdere fyret, og to af dem, der ryger ud, er kandidater til posten som tillidsmand og suppleant. På det tidspunkt er der ikke et tillidsmandssystem for de ansatte hos ISS på Kolding Sygehus.

Det er Arbejdsrettens vurdering i sagen mellem LO, der har kørt sagen for 3F, og Dansk Arbejdsgiverforening, der kørt sagen for ISS Facility Services A/S.

Kolding: Ledelsen hos ISS vidste ikke, at der var planer om at vælge en tillidsmand og en suppleant, da man sidste år var gennem en fyringsrunde. Derfor vidste ISS heller ikke, at to af de rengøringsassistenter, der blev fyret, stillede op som tillidsrepræsentant og suppleant.

Vi bruger mange kræfter på at samarbejde med organisationer. Vi er ærgerlig over, at det endte i retten men glade for, at sagen gik vores vej.

"Utænkeligt" at de var uvidende

LO rejser sagen, fordi LO mener, at ISS fyrede de to medarbejdere, fordi medarbejderne sammen med 3F var i gang med at få valgt en tillidsmand og en suppleant. De to ansatte, der røg ud, har overfor retten forklaret, at det var "utænkeligt", at ledelsen ikke vidste, at der var snak om at vælge en tillidsmand og en suppleant.

Den ene af de ansatte fremhæver, at en af deres tidligere kollegaer på sygehuset er i familien med en af lederen hos ISS på sygehuset. Den ene af de fyrede medarbejdere forklarede i retten, man før havde oplevet, at det man talte om blandt medarbejdere, var gået videre til ledelsen. Begge ansatte har forklaret, at man ikke orienterede ledelsen om, at man ville etableret et tillidsmandssystem.

Fire ledende medarbejdere var indkaldt som vidner i sagen, og de forklarer alle, at de ikke vidste, at de to pågældende medarbejdere stillede op som tillidsmand og suppleant. Fyringerne er set med deres øjne begrundet i blandt andet sygefravær og kvaliteten af deres arbejde helt generelt.