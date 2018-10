Jordrup: Ved bordet med den sorte dug står Mette Sofie Nielsen fra auktionsfirmaet Lauritz.com klar til at vurdere de mange ting og sager, som knap 30 seniorer har taget med til Aktivitetscenter Toftegården. Alle har fået et nummer, og så kan de sidde og nyde eftermiddagskaffen, mens de venter på at blive råbt op.

Lige nu ser Mette Sofie Nielsen på to flotte sølvbægre, som Minona Svendsen har med i sin røde kurv.

- Det er barokbægre fremstillet af Kolding-sølvsmeden Didrik Hansen Buck, der drev værksted fra 1670-1738, så det er en gammel svend, vi har fat i, fortæller Mette Sofie Nielsen.

Hun har en bog med, hvor hun tjekker stemplerne.

- De er i virkelig god stand, og jeg vil vurdere værdien til 6000-8000 kroner.

Minona Svendsen har flere ting med. Det er svært for det utrænede øje at sætte pris på, men Mette Sofie Nielsen kan hurtigt sige, at en barnekop og en flaskeprop af pletsølv nok kun er 50 kroner værd.