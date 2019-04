Rema 1000 tripper for at gå i gang med at bygge ved Kolding Storcenter

Ejendomsselskab, der blandt andet har ejeren af Rema 1000 i ryggen, krydser fingre for, at lokalplan baner vejen for nyt butikscenter på samlet 15.000 kvadratmeter.

Kolding: Der venter flere ny butikker i området omkring Kolding Storcenter og mulighed for at handle i discountbutikken Rema 1000. Det er planen, hvis lokalplanen for et område øst for storcentret og lige nord for Bauhaus, går igennem. I sommeren 2018 blev planerne sat på pause, da kommuneplanen ikke åbnede mulighed for flere supermarkeder.

Siden er kommuneplanen rettet til, og nu skal lokalplanen bare vedtages, men det er fortsat for tidligt at glæde sig, lyder det fra Reitan Ejendomsudvikling, der har købt grunden. Selskabet bygger og sælger ejendomme over hele landet primært for Rema 1000, og derudover bygger selskabet butikscentre.

- Vi er godt tilfredse med det kommuneplantillæg og lokalplan, der nu ligger, og med at lokalplanen forhåbentlig bliver vedtaget inden sommer. Så kan vi så småt begynde at bestille beton, så vi hurtigt kan komme i gang, når vi har en byggetilladelse. Vi har allerede skrevet lejekontrakter, siger Jan Poulsen, der er administrerende direktør i ejendomsselskabet.