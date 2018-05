Rema 1000-ansatte får krisehjælp efter røveri

Særligt gik røveriet ud over en yngre mand, der har været ansat som deltidsmedarbejder i butikken ved siden af sit studie i en længere periode. Det var ham, der sad bag kassen, da den 28-årige mand kom ind og truede sig til at få udleveret kassebeholdningen med en pistol, som senere viste sig at være en vellignende attrap.

- Alle i butikken har nu været i kontakt med en psykolog. Det er en del af vores procedure, som sættes i værk, hvis sådan noget her skulle ske. Heldigvis sker det sjældent, og vi håber på, at det aldrig sker igen, siger han og fortæller, at de ansatte selvfølgelig er rystede.

Skal ikke være alene

- Hans far kom herned i butikken, og jeg fik en snak med ham. Jeg skulle især informere om de forskellige tilbud om hjælp, som hans søn nu har mulighed for at modtage, siger René Madsen.

Deltidsmedarbejderen vil blandt andet blive tilbudt al den psykologhjælp, som han har behov for, og han vil ikke skulle være alene i butikken i den kommende tid.

- Jeg tænker, at jeg selv vil være her sammen med ham, når han skal stå for at lukke butikken. Han virker som sagt til at have det okay, men det er også en del af proceduren, at man ikke skal være alene i butikken efter sådan en oplevelse, siger René Madsen.

René Madsen var ikke selv til stede i butikken under røveriet, men ankom kort efter. Da var politiet allerede nået frem.

- Jeg vil gerne rette en stor ros til politiet, der var her lynhurtigt. Men også til vores kunder, som spørger ind til det og viser, at de bakker os op. Det er vi glade for, siger René Madsen.