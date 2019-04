Relancering af turistavis: Den skal være en appetitvækker på Christiansfeld

Christiansfeld: Det er en tyk sag over 64 sider, som Christiansfeld Handelsstandsforening netop nu sender på gaden i form af den årlige turistavis. I år har avisen fået en ansigtsløftning med et lidt lettere udtryk.

- Før har det været nogle frivillige, der har lavet den, men nu har foreningen valgt at få nogle andre på og føre den up to date og gøre den mere interessant og let spiselig for turisterne. Så vi har ikke så meget massiv læsestof i som tidligere, men der er rig mulighed i turistavisen for at blive guidet derhen, hvor man kan finde mere info i diverse brochurer. Så den er en appetitvækker på vores by, og sådan skal en turistavis være, siger Lotte Præst, der er formand for handelsstandsforeningen.

I avisen finder man blandt andet artikler om områdets seværdigheder, et stort kort over de lokale spisesteder og en guide til byvandring i det centrale Christiansfeld med fokus på brødremenighedens by.

- Vi har prøvet at gøre avisen til en oplevelse, uanset om man er til det ene eller det andet. Og jeg synes, den er blevet relanceret på den gode måde, lyder det fra formanden.