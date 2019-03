Rekordomsætning for tredje år i træk på Kolding Havn

2018 var et begivenhedsrigt år for Kolding Havn. Omkring 500 fragtskibe og 1.255.000 tons gods gav Kolding Havn en omsætning på 32 millioner kroner. I november besluttede byrådet at afvikle den kommunalt ejede havn over 25 år. Arkivfoto: Søren Gylling

Kolding Havn fik igen rekordomsætning, men for første gang i "moderne tid" kom havnen ud med et underskud. Havnedirektøren forklarer, at underskuddet skyldes byrådets beslutning om at afvikle havnen over 25 år.

Kolding: Endnu en gang er det lykkedes Kolding Havn at slå sin egen omsætningsrekord. Til trods for det fine resultat er der dog røde tal på bundlinjen. Det skyldes, at beslutningen om at lukke havnen allerede nu har konsekvenser, skriver havnen i en pressemeddelelse. Omkring 500 fragtskibe og 1.255.000 tons gods gav Kolding Havn en omsætning på 32 millioner kroner. Havnen kunne dermed for tredje år i træk sætte omsætningsrekord. Men havnen fik et underskud på 700.000 kroner som følge af, at havnen afvikles over de næste 25 år. - Det kan virke som en lang tidshorisont, men det har allerede konsekvenser nu, hvor byrådets beslutning blandt andet afspejler sig i det økonomiske resultat for 2018, fortæller havnedirektør, Anders Vangsbjerg Sørensen.

På Kolding Havn havde vi gerne fortsat udviklingen endnu 175 år, men set i lyset af at de 17 virksomheder, som i dag har deres ansatte, aktiver og aktiviteter på havnens arealer, skal være ude inden for knap 25 år, så er det ikke sikkert, at det giver mening at fortsætte den udvikling, vi havde arbejdet på. Anders Vangsbjerg Sørensen, havnedirektør

Minus på 700.000 kroner Kolding Havn investerede i 2018 mange penge i at få udarbejdet en overordnet masterplan og lave de indledende undersøgelser for en planlagt udvidelse af havnearealerne med blandt andet boreprøver, ingeniørberegninger og opmålinger. - Det er omkostninger, som normalt bliver bogført som investeringer i havneanlæg med løbende afskrivninger, men nu, hvor planerne på baggrund af Kolding Byråds beslutning ikke bliver ført ud i livet, skal disse omkostninger ifølge regnskabsloven flyttes over på driften. Det belaster årets regnskabsmæssige resultat i 2018, og det er årsagen til, at vi i år kommer ud med et negativt resultat, siger Anders Vangsbjerg Sørensen, som vurderer, at resultatet ellers havde været et pænt millionoverskud. - Nu kommer vi ud af 2018 med et minus på 700.000 kroner. Det første underskud i moderne tid, udtaler Anders Vangsbjerg Sørensen i pressemeddelelsen.

Planer ændres Omsætningsrekorden kom i hus gennem samarbejdet med havnens 17 erhvervsvirksomheder, som blandt andre tæller de tre skibsagenter Grau Shipping, Svane Shipping og H. Daugaard. Havnen fremhæver blandt andet, at satsningen på udvalgte godstyper inden for cirkulær økonomi og en strategi om at skabe en specialhavn har trukket omsætningen op. - På Kolding Havn havde vi gerne fortsat udviklingen endnu 175 år, men set i lyset af at de 17 virksomheder, som i dag har deres ansatte, aktiver og aktiviteter på havnens arealer, skal være ude inden for knap 25 år, så er det ikke sikkert, at det giver mening at fortsætte den udvikling, vi havde arbejdet på, udtaler Anders Vangsbjerg Sørensen.