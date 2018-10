Rekordmange virksomheder var klar til en hurtig date

Kolding: Aldrig har så mange virksomheder grebet muligheden for at deltage i jobcentrets tilbagevendende Jobdating, hvor ledige og repræsentanter virksomheder kan kigge hinanden i øjnene over et højt cafébord. Næstformand i arbejdsmarkedsudvalget Michael Krogh (V) havde fornøjelsen af at åbne messen, der altid foregår på en virksomhed, og denne gang var det i lagerlokalerne hos Nowocoat på Stålvej.

- Det er udtryk for to ting. Virksomhederne er på udkig efter at lukke nogle huller rundt omkring. Og så viser det også, at mange virksomheder tager et medansvar og er villige til hjælpe jobcentret. Det er så fedt, siger Michael Krogh.

Sydjydsk Autofjederfabrik var igen med på messen, og særligt på udkig efter smede og alternativt en altmuligmand, fortæller Thomas Thøgersen, der er direktør i virksomheden, der blandt andet producerer gelændere og rækværker.

- Vi mangler arbejdskraft. Vi mangler særligt inden for smedefaget. Smede er svære at få, men der er også ufaglærte, der arbejder fint inden for vores felt. Har du lysten og viljen til at tage et par handsker på, så kommer du langt, siger Thomas Thøgersen, der tidligere har ansat folk, han har mødt til Jobdating.

- Vi kan møde flere på sådan en messe, og vi møder også folk, som jobcentret måske ikke ville sende ud, fordi de ikke synes, de passer ind hos os. Men vi kan hurtigt kigge kandidaterne an, og om det er noget, vi går videre med, siger Thomas Thøgersen.