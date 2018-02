Rekordmange udsatte borgere tog på rygestopkurus

Sidste år sagde 294 borgere ja til at være med i Kolding Kommunes tilbud Slå Tobakken. Det er et skræddersyet kursus med betalt rygestopmedicin.

Rygestopbasen, der på landsplan dokumenterer rygestop-aktiviteter, har som et af flere kvalitetsmål, at halvdelen af alle deltagere fortsat skal være røgfri seks måneder efter et rygestopkursus.

At rekordmange borgere sidste år kunne få hjælp til at skodde smøgerne, hænger sammen med, at der er blevet ansat endnu en sundhedskoordinator, Anne Lynge, til at løse opgaven.

Kolding: Sidste år gennemførte 294 borgere et rygestopforløb gennem Kolding Kommunes tilbud Slå Tobakken, der er et tilbud til udsatte borgere og deres pårørende.

Rygestopforløbet Slå Tobakken tilbyder individuel vejledning hos en rygestopinstruktør og mulighed for at få gratis rygestopmedicin. Kurset er for borgere på sygedagpenge, kontakthjælp, førtidspensionister, i fleksjob og ledige, der har været uden job i tre måneder. Det er også for gravide. Målgruppen er blevet udvidet, så deltagernes pårørende kan deltage på lige fod.

- Vores erfaring og tilbagemeldinger fra deltagerne viser, at tre ting betyder rigtig meget for kursernes succes. For det første bliver deltagerne fulgt til dørs. For det andet bliver forløbene skræddersyet til deltagerne, der for eksempel selv bestemmer, hvor mange personlige samtaler de ønsker, og om de vil følge hold. For det tredje tilbyder vi gratis rygestopmedicin, forklarer Birgitte Buhl Nielsen.

Betalt rygestopmedicin

Hvorfor skal deltagerne have betalt deres rygestopmedicin?

- Man kunne godt sige, at når de har råd til at købe 20-40 cigaretter om dagen, så har de vel også råd til at bruge 30 kroner på nikotinerstatning, men sådan er det ikke alle, der regner. For lige pludselig er det mange penge, de skal lægge for en pakke plastre eller den receptpligtig rygestopmedicin, der koster over 2000 kroner. Og det er vigtigt at have den rette rygestopmedicin, når man skal godt fra start i et rygestopforløb, svarer hun.

Kolding Kommune har som et forsøg tilbudt rygestopforløb med betalt rygestopmedicin til andre målgrupper. 38 deltog og erfaringerne fra det lille forsøg tyder på, at flere får held til at droppe tobakken, når de får betalt deres rygestopmedicin.

I forsøget var 30 procent røgfri efter kurset, mens 16 procent var røgfri efter et standard kursus.

Som et forsøg begynder et nyt kursus med betalt rygestopmedicin den 14. marts. Kurset er for alle borgere i Kolding Kommune. Rygere kan melde sig til ved at ringe til sundhedskoordinator Anne Lynge på telefon 7979 5053.