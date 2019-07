Rekordmange bekymrede forældre søger hjælp hos ungekontakten: Det er steget rigtig, rigtig meget

Ungekontakten har i de seneste år oplevet en stigning i antallet af henvendelser. 2019 tegner til at blive rekordår. Det er oftest bekymrede forældre, der ringer angående deres børn.

Ungekontakten yder hjælp til unge, der har problemer med eksempelvis skole, familie eller kriminalitet. Én af dem er for eksempel 15-årige Philip Vinter Isaksen, som fik hjælp af ungekontakten. Han havde problemer med vrede og var ligeglad i skolen. Ungekontakten hjalp ham med et diamantforløb.

- Det er steget rigtig, rigtig meget. I hele 2018 var der 428 henvendelser, og det er det højeste indtil videre. Men fortsætter vi med at få så mange henvendelser i år, som vi har fået indtil nu, ender vi på omkring 600, vurderer Maren Hornbech.

Antallet af henvendelser fra forældre og unge til ungekontakten er steget markant i løbet af de seneste år. Faktisk tegner 2019 til at blive rekordår for henvendelser. Fra den 1. januar til den 13. maj har ungekontakten fået 275 henvendelser. Til sammenligning var der i de første fem måneder i 2018 207 henvendelser.

Mest forældre, der ringer

Da ungekontakten begyndte at registrere henvendelser i 2010, var der 215 henvendelser på et år. I de efterfølgende år var der omkring 180 henvendelser om året. Men nu er det altså steget til rekordhøjder, og det er som regel bekymrede forældre, der ringer.

- Vi kan se, at det mest er forældre, der ringer. Vi oplever, at de er bekymrede for deres barn. Det kan være, fordi de ikke har kontakt med den unge, det kan være, den unge ikke vil i skole. Eller det kan være, der er problemer i forbindelse med en skilsmisse, siger Maren Hornbech.

- Henvendelserne er oftest om 12-17-årige, der har konflikter i hjemmet, psykiske problemer eller skoleproblemer, tilføjer hun.