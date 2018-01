Rekordår: Svømmehal havde rekordgod 2017

Kongeåbadet i Vamdrup har aldrig haft så mange gæster som i 2017. Nye aktiviteter og muligheder har trukket flere til.

Vamdrup: Der har været mere gang i den i Kongeåbadet i 2017 end nogensinde tidligere. Det fortæller souschef i Slotssøbadet, som Kongeåbadet hører under, Edvard Køhrsen. Han forklarer, at cirka 54.000 gæster har besøgt svømmehallen i Vamdrup i 2017, og det er en stigning på omkring 5000 gæster i forhold til året før, oplyser han og tilføjer, at de sidste dage af december ikke er nået at blive talt med. - Vi har fået flere ind via fitnesscentret, hvor man kan købe et kombineret medlemskab til både fitness og svømmehal, og derudover tilbyder vi flere aktiviteter i Kongeåbadet, siger Edvard Køhrsen og peger på blandt andet morgengymnastik i svømmehallen.

Kongeåbadet Kongeåbadet holder åbent hver dag undtagen på helligdage og hører under Slotssøbadet i Kolding.Mens stigningen i antallet af gæster fra 2016 til 2017 var knap ti procent, var stigningen i omsætningen på 17-18 procent, oplyser Edvard Køhrsen.



Der er to bassiner i Kongeåbadet - et 25 meters-bassin med seks baner og et varmtvandsbassin.

Alt er godt Blandt de lokale, der jævnligt frekventerer Kongeåbadet er Katja Hartvig og hendes tiårige tvillinger, Lukas og Lærke. Søndag er de taget i svømmehallen og har taget børnenes klassekammerater Kaare og Rikke med. Mens Katja træner i varmtvandsbassinet, klatrer de fire børn rundt på et oppusteligt dyr i det store 25 meter lange bassin og hygger sig. - Det er dejligt at komme ud og bade med ens venner. Jeg synes, det hele er godt her, og jeg går tit i svømmehallen, fortæller Kaare, mens Lukas tilføjer, at man det er sjovere at komme hel og lege i vandet i stedet for at være derhjemme og glo ud i luften. - Det bedste er vipperne, mener Rikke. - Ja, og rebet, siger Lærke og peger hen mod det reb, gæsterne kan svinge sig i fra kanten og ud over bassinet, hvor de kan lade sig dumpe i.