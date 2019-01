Kolding: En meget speciel bygning, der udefra mest ligner en firkant, der har fået et "vrid".

I de seneste måneder er IBA´s nye campus skudt op på hjørnet af Østerbrogade og Sdr. Havnegade i Kolding, og torsdag var 150 gæster inviteret til officiel rejsegilde.

De besøgende kunne blandt andet se en "sprække" med meterhøje vinduer, som trækker dagslyset ind i bygningen, og snor sig rundt langs bygningens videnstrappe hele vejen op.

- Det her er en meget speciel bygning. For os har den givet store udfordringer, og vi har måtte designe helt specielle understøtninger til vores stålbjælker, fortæller Jan Jespersen, som er underleverandør fra Peikko Group, i en pressemeddelelse.

Brian Stein, der ud over at være direktør i Kolding-bureauet Adtention også er næstformand for IBAs bestyrelse, havde svært ved at være i sin egen krop af stolthed. For tilbage i 2016 var han med til at vælge netop arkitektfirmaet Kjaer & Richters forslag:

- Det lever mere end op til, hvad tegningerne viste. Her er der ingen standarder - men kun unikke løsninger. Jeg er så stolt, siger han.

Hoffmann er totalentreprenør på byggeriet.

Først i slutningen af februar kommer facaden på IBAs campus på plads, når håndværkerne begynder at skrue meterhøje plader med pulverlakeret aluminium i rødbrune nuancer på plads.

IBA flytter ind til sommer.