Regnbyger undervejs kunne ikke true Kulturnattens succes

- For os ude i butikkerne er det en fantastisk aften, og jeg kan slet ikke forestille mig en Kulturnat, uden at butikkerne holder åbent. Folk er bestemt opsatte på at handle, selv om de er kommet for at opleve kultur og få en sig en fadøl. Vi har mange kunder på Kulturnatten, så vi er altid fuldt personale på arbejde, fortæller Birgith Pedersen, der er forretningsbestyrer hos Gundtoft.

Kolding: At gå til Kulturnat i Kolding er som at gå til en kæmpe fætter/kusine-fest. Man går ikke mange meter ad gangen, før man møder en ny, man kender. Kulturnatten er Koldings byfest, og blandingen af kultur, handel og fadøl er i dag en indgroet tradition i Kolding. Sidst man målte, var der over 50.000 deltagere til Kulturnatten.

, men festen fortsætter. Flere aktiviteter fra Kulturnatten fortsætter under Trekantområdets Festuge - det gælder eksempelvis balloninstallationen "Half the air in any given space" på biblioteket. Også jazzfestivalen er først lige begyndt på Kulturnatten.for festugen, der breder sig over Kolding og resten af Trekantområdet, på www.trekantfest.dk

Hvis man ikke nåede at se showet, er det planen, at en film om "Murenes Minder" vil blive lagt frem på internettet - muligvis på kommunens hjemmeside.

- Vi har arbejdet med showet så længe, at jeg var lettet, da premieren gik godt i torsdags. Folk var virkelig bevægede, så nu glæder jeg mig bare til, at vi skal vise showet to gange mere på Kulturnatten, lød det tidligt på aftenen fra Jesper Johansen, som ejer Milestone Event, der har skabt det unikke lysshow.

Spareknivens skygge

De mange tusinde, der gik til Kulturnat, gav sig næppe til at diskutere, at det var en Kulturnat i spareknivens skygge, for også kulturudvalget står foran en markant besparelse, fordi Kolding Kommune i alt skal spare 100 millioner kroner.

Ved rådhuset kunne man blandt andre møde kulturudvalgsformand Jesper Elkjær (R), som er en trofast fan af Kulturnatten. Alligevel kan han ikke garantere, at folkefesten undgår sparekniven, når kulturudvalget mødes på tirsdag for at diskutere, hvordan man sparer to millioner kroner på udvalgets budget for næste år.

- Jeg forestiller mig ikke, at vi sparer på Kulturnatten, for der er ingen, som har foreslået det. Men før mødet er overstået på tirsdag, kan man ikke give garantier om noget som helst, for i princippet er alting i spil, når vi skal finde besparelserne.

Jesper Elkjær bliver dog ikke manden, der foreslår at spare på Kulturnatten.

- Vi får rigtig meget for de penge, vi bruger på Kulturnatten. For det første er der mange tusinde, som har glæde af at komme, og desuden kommer der rigtig mange ekstra kulturkroner til byen på grund af Kulturnatten. Mange private laver jo arrangementer, som føjer sig til programmet, og vi modtager penge fra både fonde og andre offentlige kasser til flere af de ting, der foregår på Kulturnatten, fortæller Jesper Elkjær.

Han nævner som eksempel, at han fredag var på biblioteket for at modtage en check på 250.000 kroner fra Spar Nord Fonden som støtte til balloninstallationen, som åbnede på Kulturnatten, og som kan opleves under hele festugen.

Kulturnatten koster Kolding Kommune 210.000 kroner i kommunal støtte om året.