Regeringen og DF vil udvide motorvejen rundt om Kolding med et ekstra spor

Kolding: Bilister, som færdes på motorvejen rundt om Kolding, kan godt begynde at glæde sig. Nu er der nemlig udsigt til, at den syv kilometer lange strækning mellem Kolding Vest og motorvejskryds Kolding nord for Kolding udbygges med et ekstra spor i begge retninger - i hvert fald hvis det står til regeringen og Dansk Folkeparti.

De to parter har netop indgået aftale om en langsigtet plan for investeringer i Danmarks infrastruktur. Planen er her i formiddag blevet offentliggjort i Transport- Bygnings- og Boligministeriet - og af planen til over 112 milliarder kroner fremgår det, at motorvejen ved Kolding skal have udvidet sin kapacitet.

Strækningen rundt om Kolding er ofte belastet af lange køer, store mængder af lastbiler og uheld. De problemer vil de ekstra spor gøre betydeligt mindre.

Aftaleparterne er enige om at afsætte 581 mio. kr. til udvidelsen af E45/E20 mellem Kolding V og motorvejs-kryds Kolding fra fire til seks og seks til otte spor. Projektet går i gang i 2021, hvis planen overlever det kommende folketingsvalg.