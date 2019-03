Massivt overforbrug: Skoleområdet brugte 29 millioner for meget

29 millioner kroner for meget er der gennem de seneste få år blevet brugt for meget på centrale konti på skoleområdet. En helt ny redegørelse peger på tre hovedårsager til det økonomiske morads. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Besparelser, der ikke er gennemført eller ikke er konteret korrekt, og nye skoleinitiativer, som er sat i søen for millioner, er blandt årsagerne til, at underskuddet på centrale konti på skoleområdet landede på 29 millioner kroner, viser ny redegørelse.

Kolding: Overforbruget på de centrale konti på skoleområdet i Kolding Kommune har været på 29 millioner kroner for de seneste tre år. Det viser en spritny redegørelse om de seneste års massive overforbrug centralt på skoleområdet, som man nu har fået et overblik over. Redegørelsen diskuteres onsdag af politikerne i børne- og uddannelsesudvalget, og her skal de også tage stilling til den handlingsplan for, hvordan der kan blive rettet op på økonomien, som forvaltningens direktør, Helle Thiele, har fremlagt. Overforbruget er ikke sket ude på skolerne men på centrale konti på forvaltningens skoleområde. Det var i februar, at JydskeVestkysten kunne fortælle, at man i forvaltningen i slutningen af 2018 opdagede, at der gennem flere år var brugt alt for mange penge på centrale konti på skoleområdet, og at der blev arbejdet på at få en handlingsplan og en forklaring på overforbruget færdig til marts. I forbindelse med at man opdagede overforbruget, fyrede Helle Thiele forvaltningens økonomichef gennem 16 år.

Overforbrug og underskud På den konto på skoleområdet, der hedder "fælles formål", er der konstateret et merforbrug på 29,021 millioner kroner over de seneste år.I 2017 var merforbruget på denne konto på cirka 16 millioner kroner, og derfor besluttede man allerede sidste forår at stramme op på tildelingerne fra denne konto.



På hele skoleområdet var der i 2018 et samlet underskud på lige knap 18 millioner kroner.

Usikkert om besparelser er gennemført JydskeVestkysten ville mandag gerne have stillet direktør Helle Thiele en række spørgsmål om redegørelsen og handlingsplanen, men hun oplyste, at hun ikke ville tale med avisens journalist før tirsdag. Men af den skriftlige redegørelse fremgår det blandt andet, at det er uigennemskueligt, om en række besparelser på skoleområdet, der er vedtaget i forbindelse med forskellige budgetforlig rent faktisk også er udmøntet administrativt, og det står klart, at dette er en af de tre hovedårsager til det store merforbrug. De øvrige hovedårsager er, at der på et par enkelte områder været større udgifter end forventet, og at det har været udgifter, man ikke kunne afvise. Det gælder udgifter til sfo'er som følge af flere børn der og til befordring af elever til skoler. Endelig har ledelsen på skoleområdet sat en række nye, dyre initiativer i gang på flere skoler i 2018, og dette har også bidraget til overforbruget.

Har mistet styringen - Redegørelsen bærer præg af, at man har mistet styringen. Man burde allerede have ageret sidste år, for da var der klare signaler, siger udvalgsmedlem Poul Erik Jensen. Allerede sidste forår ringede meldte forvaltningen nemlig ud, at der i 2017 havde været et underskud på de centrale konti på cirka 16 millioner kroner. Dengang bebudede skolechef Lars Svenson, at man ville bremse kraftigt op for ekstrabevillinger til skolerne. Også Enhedslistens medlem af børne- og uddannelsesudvalget, Benny Dall, mener, at redegørelsen tyder på, at ledelsen i forvaltningen ikke har haft styr på tingene. Han mener, at redegørensen viser, at overforbruget ikke skyldes økonomisk rod, sådan som direktøren tidligere har meldt ud, men derimod dårlig ledelse. - Ledelsen har ikke haft styr på, hvordan den håndterede merforbruget, siger Benny Dall.