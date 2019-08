Red Bull-racerløb får den kolde skulder: Politikere vil ikke bruge 500.000 på racer-event

Kolding: Det bliver ikke Kolding, der kommer til at lægge asfalt til de deltagende racerbiler i Red Bull Drift Shifters, når racer-eventet efter planen kommer til Danmark næste år i maj eller juni.

Firmaet Red Bull sendte for nylig en forespørgsel til Kolding Kommune, om den vil samarbejde om arrangementet, der tidligere er holdt i blandt andet Liverpool og Auckland i New Zealand.

Hvis Kolding sagde ja til at blive værtsby for Red Bull Drift Shifters, ville det det dog kræve, at kommunen spyttede en halv million kroner i arrangementet og desuden sørgede for en række praktiske ting, for eksempel at lægge et større areal med asfalt uden huller til rådighed for racerløbet, hvor en række racerkørere i høj fart skal køre så tæt på nogle forhindringer som muligt.

Men politikerne i økonomiudvalget har vendt tommelfingeren nedad til forespørgslen, efter at fritids- og idrætsudvalget havde sendt ansøgningen videre uden at tage stilling til den.

- Den økonomiske situation taget i betragtning siger vi nej tak. Vi har ikke afsat penge til det, og selv om vi havde 500.000 kroner i frie midler, havde vi ikke brugt dem til dette, selv om det kunne været et spændende arrangement at gennemføre, siger borgmester Jørn Pedersen (V).