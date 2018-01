Realskolen laver eliteidrætsklasse

Kolding Realskole etablerer efter sommerferien en ny eliteidrætslinje for dygtige sportsfolk. Skoleleder afviser, at linjen er en konkurrent til kommunens eliteidrætslinje på Brændkjærskolen.

Kolding: De elever på Kolding Realskole, der også er dygtige sportsfolk, får fra næste skoleår en ny mulighed for bedre at få skole og idræt til at passe sammen. Privatskolen opretter nemlig en eliteidrætsklasse fra 7. klasse, som blandt andet giver mulighed for to gange morgentræning om ugen, og derudover vil lærerne i eliteidrætsklassen nøje følge elevernes gøren og laden indenfor både skole og sport og samarbejde tæt med de idrætsforeninger, som eleverne er tilknyttet. - Vi opretter klassen, fordi vi har en del eliteelever i forvejen. Vi tror, vi vil være rigtig dygtige til at skabe en god hverdag, hvor eleverne kan få eliteidræt og skole til at være i god balance. De her elever er meget målrettede i deres idræt, og vi er meget målrettede omkring skolen.

Eliteidrætslinjen Der er plads til op til 24 elever på realskolens nye eliteidrætslinje, der oprettes i 7. klasse.Eleverne får morgentræning i deres klub to gange om ugen klokken 7.30-9.30.



Elitesportsfolk, der går i skolens 8. og 9. klasser, vil få tilbud om at deltage i morgentræning mindst en gang om ugen.

Udleve passionen - Vi vil skabe gode rammer, så de kan udleve deres passion for sporten og samtidig klare skolen godt, siger skoleleder på Kolding Realskole, Dorte Svane Peschardt. Foreløbig har realskolen aftalt et samarbejde med Kolding IF, Kolding Svømmeklub og KIF Håndbold, men dyrker man andre sportsgrene på et højt niveau, kan man også komme ind. - For at komme ind skal man være en del af et elitemiljø. Det handler både om talent men også om vilje, når vi taler den her alder, siger skolelederen, der afviser, at den nye klasse er en konkurrent til den Team Danmark-eliteidrætslinje, som kommunen i dag driver på Brændkjærskolen.