Kolding: SI Kolding, Soroptimisterne i Kolding, har doneret et beløb på 5000 kroner til Mødrehjælpen i Kolding.

Pengene stammer fra tombola og fra salg af kaffe og kage på majmarked. Formand Pia Werborg modtog pengene og pointerede, at pengene var meget velkomne. Mødrehjælpens lokalforening i Kolding er sat i verden for at støtte og lave spændende aktiviteter for mødre, fædre og børnefamilier i lokalområdet. Det er eksempelvis aktiviteter som Historieklubben, Måltidet og Natur og familie.

Soroptimisterne er et verdensomspændende netværk af kvinder i erhverv, der gennem serviceprojekter arbejder for at fremme menneskerettigheder og kvinders og pigers status. /Exp