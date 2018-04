Rapport: Megabutikker vil koste omsætning i centret og midtbyen

Hvis planlægningen falder på plads, åbner det op for, at der kan etableres store butikker, blandt andet på området vest for Kolding Storcenter klos op ad Bauhaus, og discountbutikker kan poppe op i nærheden af storcentret.

Et flertal i byrådet besluttede inden påske, at kommunen skal arbejde videre med planerne, der kan bane vejen for flere store butikker og dagligvarebutikker ved Kolding Storcenter.

Selvfølgelig skal vi sige ja

Borgmester Jørn Pedersen ser frem til, at der kan etableres megabutikker i området ved storcentret. Han har dog svært ved at se, hvordan for eksempel en stor Biltema-butik eller en stor elektronikbutik vil stjæle omsætning fra midtbyen. Omvendt er han sikker på, at nye mega-butikker vil styrke Kolding som handelsby.

- Jeg er nok ikke helt enige med de 2,5 procent. Jeg er heller ikke helt enige i, at midtbyen vil miste 14 procent i omsætning, hvis Biltema åbner en megabutik, eller Saturn eller Power åbner en kæmpe elektronikbutik. Nu har vi kæmpet i mange år for det her, så selvfølgelig skal vi have de her store butikker. Kolding er et handelscentrum. Konsekvensen ved at sige nej kan blive, at folk fra Kolding kører ud af byen eller handler endnu mere på nettet, siger borgmester Jørn Pedersen (V).

Muligheden for at etablere flere store butikker kommer efter den nye planlov trådte i kraft i sommeren 2017. Den åbner mulighed for, at de enkelte kommuner selv kan bestemme, hvor butikslivet skal udvikles. I den forbindelse skal Kolding Kommune udarbejde en analyse for, hvordan en udvidelse af området vil påvirke detailhandlen.