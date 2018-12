Rambøll skal stå i spidsen for Marina City

Kolding: Når Koldings kommende bydel Marina City skal planlægges, bliver det med Rambøll som bygherrerådgiver. Det danske ingeniørfirma har vundet opgaven i et EU-udbud, hvor der først var ti til prækvalifikation og derpå fem, der fik lov at gå videre.

Det skriver Rambøll selv i en pressemeddelelse.

Marina City skal være en bæredygtig bydel, hvor såkaldt cirkulær økonomi bliver et grundprincip for alt lige fra planlægning, over arbejde til drift.

- Det her er et rigtig spændende projekt for os. Det er ikke ofte, vi får lov til at være med til at udvikle en ny bæredygtig bydel, hvor vand og by skal mødes, og hvor vi arbejder ud fra et cirkulært princip, hvor man vil genbruge materialer som fx byggeaffald, slagger og jordmaterialer til at opfylde det nye område, siger Pia Jakobsgaard-Iversen, markedsdirektør for Rambøll i Trekantområdet, i pressemeddelelsen.