- Den er mange år gammel, men den kører fint. Den har ikke gået så mange timer. Jeg kører i skoven og fælder træer. Der er flere i familien, der har brug for brænde i deres hjem, siger Peter Oxlund Christoffersen, hvis kone, Ellen Louise, ikke altid er så meget for, at han kører alene ud i skoven og fælder træer.

Har du ikke set Peter Oxlund Christoffersen køre rundt på sin Massey Ferguson, er du måske stødt på ham i Brugsen i Jordrup. Her arbejder han hver dag som en slags flaskedreng. Han sørger for at fint opryddet flaskerum, og han bringer varer ud, når det er nødvendigt. Det er en god måde at holde sig i gang på.

Den lidt ældre generation vil nok primæt huske Peter Oxlund Christoffersen for sin tid som indehaver af Peters Radio, som først lå på Skovvejen og siden i den gamle brugs. I alt blev det til 33 år som indehaver af butikken for landmandssønnen, der egentlig havde håbet på at skulle overtage sine forældres gård.

Sådan skulle det dog ikke gå, og han kan nu i stedet se tilbage på en tid, hvor fladskærme og mobiltelefoner kostede en mindre formue.

- Vi nåede slet ikke at sælge fladskærme. De kostede 120.000 kroner. Det var alt for meget. I dag koster de jo ingenting. Vi solgte mobiltelefoner, der var lige så store og tung, som jeg ved ikke hvad. Men de kostede også 23.000, siger Peter Oxlund Christoffersen.