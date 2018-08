Radikale vil afskaffe nationale test i indskolingen

Kolding: Lørdag den 11. august går Radikale Venstre på gaden for at blive klogere på, hvordan koldingenserne synes, det går med folkeskolen, og hvad der skal gøres bedre. Folketingsmedlem Lotte Rod kommer selv med et forslag: Hun vil have de nationale test ud af de mindste klasser.

- Børn skal lære at tænke selv og turde sige deres mening højt. Skolen skal hjælpe børnene til at blive selvstændige og frie mennesker, der kan tage ansvar. De nationale tests kan ikke bruges som et pædagogisk værktøj, og de er deciderede skadelige for de yngste skolebørn, siger Koldings radikale folketingsmedlem Lotte Rod i en pressemeddelelse.

- Jeg vil gerne helt af med de nationale test, men det bliver de andre partier på Christiansborg ved med at sige nej til. Så nu prøver jeg med et forslag, som vi burde kunne skaffe flertal for, siger Lotte Rod.

Lørdag ønsker hun at starte en samtale om skolen i Kolding sammen med partiets anden folketingskandidat, Rune Christiansen.