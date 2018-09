Kolding: For første gang i Koldings nyere historie er Det Radikale Venstre ikke længere alene om at mene, at Kolding Erhvervshavn er et problem for byens udvikling.

Så den overraskende udmelding fra Konservative Vælgerforening om, at den sydlige side af erhvervshavnen bør lukkes ned af hensyn til den kommende havnebydel Marina City får byrådsmedlem Jesper Elkjær (R) til at juble.

- Vi ser jo helst, at erhvervshavnen bliver lukket helt.

- Men det konservative forslag er et væsentligt skridt i den rigtige retning, synes Jesper Elkjær. Han håber, at havnegodset i Kolding dermed kan reduceres til at være gods, som ikke støver, lugter og ser grimt ud.

- Ligesom i Vejle, hvor der ikke er så meget støvende og ildelugtende gods. For var der det, ville Kirk Kapital selvfølgelig ikke havde bygget sit hus dér, hvor de har gjort på Vejle Havn, siger han med henvisning til det spektakulære Fjordenhus, som er tegnet af Olafur Eliasson.