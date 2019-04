KOLDING: Et rådyr fik mandag morgen klokken 05.19 forvildet sig ind på Sønderjyske Motorvej. Her sprang rådyret ud foran en bil, der var på vej i retning mod syd ved rasteplads Hylkedal. Føreren var en 43-årig mand fra Hobro, som ikke kunne nå at undvige og påkørte rådyret, og derefter kørte ind i nødsporet. Rådyret overlevede ikke sammenstødet, mens den 43-årig mand slap uden personskade.