Rådden bålhytte skal væk: Nu skal landsbyens mænd tage fat

- Pengene går udelukkende til materialer. Den nye bålhytte bliver fem gange otte meter og altså meget større end den gamle. Arbejdet skal udføres af frivillige, for så rækker pengene i landsbypuljen længere. Der bor mange håndværkere i området, og de skal nok være villige til at give en hånd. Det vigtige er, at vi får samlet en flok og kan gøre det til et socialt arrangement.

- Det kan ikke længere svare sig at reparere på den, og vi er nødt til at pille bålhytten ned, for vi kan ikke have noget stående, der ikke er sikkert. Heldigvis har vi fået ja til en ansøgning til Kolding Kommunes Landsbypulje, så vi kan få materialer til en ny bålhytte, fortæller Lennert Alsløw-Jensen.

Skanderup får i år 84.854 kroner fra Kolding Kommunes Landsbypulje.De 59.854 kroner skal bruges på at købe materialer til en ny bålhytte. De 25.000 kroner skal bruges til at udarbejde et skitseprojekt til en ny legeplads. Det er Skanderup Landsbyforening, der har søgt om pengene.

Sammenhold

Hvad betyder det for Skanderup, at I fik ja til jeres ansøgning til landsbypuljen?

- Bålhytten bliver brugt flittigt. Børnehaven går derned på små ture, landsbyforeningen bruger den til sankthans, vi holder grillarrangementer og skriver lige rundt til hinanden, hvis vi går ned og bager snobrød. Det er rigtig lækkert, at vi får de fysiske rammer, altså den ny bålhytte. Den betyder meget socialt. Hytten er et udendørs forsamlingshus, et samlingssted, hvor alle kan mødes.

Han fortæller, at der er et godt sammenhold i Skanderup.

- Vi hjælper hinanden. Vi mødes på skolen og vores børn leger sammen på kryds og tværs af byen.

Ud over pengene til materialer til bålhytten har Skanderup også fået 25.000 kroner til et skitseprojekt for en ny legeplads. Den gamle legeplads ligger lige ved siden af bålhytten.

- Vi vil gerne have nogle ting ind på den nye legeplads, der kan gavne børnenes motorik. I første omgang har vi fået penge, så vi kan få en landskabs/legepladsarkitekt til at hjælpe op. Så håber vi, at vi kan få midler til at få gennemført projekt ny legeplads næste år.

Lennert Alsløw-Jensen roser landsbyens samarbejdet Kolding Kommune.

- Vi har et super godt samarbejde og får god vejledning fra kommunen, fortæller han.