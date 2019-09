Pulje med penge til fattige børn udbetalte ikke én eneste krone det første år

Som et forsøg afsatte Kolding Kommune sidste år 25.000 kroner til ting som fødselsdagsgaver til klassekammerater og lommepenge til lejrture. Målet er at sikre, at fattige børn kan deltage på lige fod med kammeraterne. Det tager tid at løbe ordningen i gang, lyder forklaringen.

- Det kan måske vække undren, men det handler om et helt nyt tiltag, der skal løbes i gang. Lærere, pædagoger og forældre skal jo have kendskab til, at der er en mulighed, før de kan bruge den, forklarer social- og handicapchef Bettina Brøndsted.

Sidste sommer blev der som et forsøg afsat en pengepulje med 25.000 kroner til formålet. JydskeVestkysten har spurgt til, hvor mange penge, der er blevet udbetalt, og det viser sig, at der efter et år endnu ikke er blevet brugt en eneste krone af puljens penge.

Det er den slags hjælp, som Kolding Kommunes pulje med penge til sårbare børn, skal bruges på. En hjælp, der skal sikre, at et barn, der lever i en økonomisk trængt familie, kan være med i fællesskabet på lige fod med deres kammerater.

Kolding: 25 kroner til en gave til en børnefødselsdag. 200 kroner i lommepenge til en lejrtur eller 500 kroner til en konfirmationsgave, når far og mor ikke har råd til at give.

Politikerne i social- og sundhedsudvalget afsatte sidste år en pulje på 25.000 kroner. Pengene blev fundet inden for Familierådgivningens ramme og skal sikre, at børn i økonomisk trængte familier kan være en del af fællesskabet. Det kan for eksempel ske ved, at barnet får 25 kroner til en gave, så det kan komme med til børnefødselsdag eller 200 kroner i lommepenge, når klassen skal på lejrtur. Eller barnets forældre kan få penge til at købe en konfirmationsgave for. Der er tale om et forsøg. Det skal evalueres, og herefter kan puljen eventuelt justeres.

Ud over at personalet kan tilbyde hjælp, så kan forældre også søge.

- Det er nemt nok at få budskabet ud til de otte socialrådgivere men at få det bredt ud til samtlige skoler og dagtilbud, det er det rul, der tager tid. Det første år stødte de otte socialrådgivere ikke på børn, som havde brug for pengepuljen, for så havde de tilbudt det, forklarer Bettina Brøndsted.

Da politikerne havde truffet beslutningen om at sætte forsøget i gang, skulle forvaltningen strikke en ordning sammen for, hvordan pengene skulle udbetales. Resultatet blev, at de otte socialrådgivere, der er tilknyttet alle kommunens dagtilbud og skoler, skulle forvalte puljen. Socialrådgiverne skulle også gøre alle pædagoger, lærere og skoleledere opmærksomme på mulighed.

Taget godt imod

Tror du, at der er behov for børnepuljen?

- Det er svært at vide. Min umiddelbare vurdering er, at behovet er der. Men man skal kende til muligheden, inden man kan benytte sig af den. Når jeg vurderer, at der er et behov, så hænger det sammen med, at et sted mellem 800 og 1000 børn ifølge OECD's definition lever i relativ fattigdom i Kolding Kommune. Det hænger også sammen med, hvor vigtige fællesskaber er. Hvis et barn ikke kan tage en gave med til en fødselsdag i klassen, kan han eller hun måske føle sig udenfor og vælge at sige nej til være med til næste fødselsdag i klassen, og så kan han eller hun risikere at falde ud af fællesskabet, siger Bettina Brøndsted.

Socialrådgiverne har oplyst, at de børn, der har haft brug for en "håndsrækning", har fået den på anden vis for eksempel via skolen.

- Jeg ved ikke, hvordan det foregår i praksis, men jeg ved, at der er blevet taget godt imod puljen på skolerne. Tilbagemeldingerne går på, at man på skolerne synes, at puljen er en god idé, siger hun.