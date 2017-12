Psykolog skal hjælpe sårbare unge i job

Dårlig hukommelse og dårlig selvtillid kan være en forhindring for unge, der gerne vil ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Derfor er der blevet ansat en psykolog i Jobcenter Kolding, der skal hjælpe unge under 30 år med at komme videre i systemet.

- Hvis der er behov for behandling, bliver borgeren eksempelvis sendt til læge. I givet fald vil jeg dele mine erfaringer med lægen, så vi på den måde samarbejder om at få borgeren ud, siger Nadia El-Ziab.

- Jeg laver blandt andet kognitive tests med borgerne, hvis jeg har en mistanke om, at der er en, der har ringe sprogforståelse, dårlig hukommelse eller har svært ved at handle hensigtsmæssigt i forhold til sin situation, forklarer Nadia El-Ziab.

Indtil videre har hun haft 13 unge under 30 år igennem et forløb, der som udgangspunkt består af tre sessioner med samtaler.

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog i november, at psykologhjælpen fremover også skal tilbydes til personer over 30 år.Borgeren kommer i kontakt med Nadia El-Ziab, hvis borgeren selv ytrer ønske om at snakke med en psykolog, og sagsbehandleren videreformidler herefter kontakten, eller sagsbehandleren eller en anden jobcentermedarbejder opfordrer borgeren til at snakke med en psykolog.

200 samtaler næste år

To af de unge, Nadia El-Ziab har haft igennem sit forløb, begynder på en uddannelse i starten af det nye år. Hun har både med uddannelsesparate og aktivitetsparate unge at gøre.

- De to grupper er lidt forskellige steder i deres forløb, men de uddannelsesparate har især haft brug for samtaler for at klæde dem bedre på i forhold til at starte på uddannelserne. Vi har blandt andet arbejdet med deres selvtillid, der kan gøre, at de er psykisk sårbare, siger Nadia El-Ziab.

Arbejdsmarkedsudvalget afsatte i juni 600.000 kroner til Nadia El-Ziab stilling. Næste år har udvalget budgetteret med samme beløb, og Nadia El-Ziab kan se frem til et travlt 2018.

- Jeg har fået flere henvisninger i løbet af den seneste tid, som starter op i det nye år. I alt regner jeg med at skulle holde 200 samtaler i løbet af næste år, siger Nadia El-Ziab.