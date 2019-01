Provst ærgrer sig over unges fravalg af omstridt kirke i Kolding

Provsten i Kolding fortæller, at hun er ærgerlig over, at så mange unge fra Kristkirkens sogn i år har valgt at blive konfirmeret i en anden kirke.

Kolding: Provsten i Kolding, Provsti, Grete Wigh-Poulsen, er helt opmærksom på, at der i år er rekordmange unge, der har valgt deres lokale kirke, Kristkirken, fra i forbindelse med deres konfirmation. I stedet har langt størstedelen af de kommende konfirmander fra Sdr. Vang Skole, der ligger i Kristkirkens sogn, valgt at blive konfirmeret i Brændkjærkirken.

Tilbage er kun syv elever fra Sdr. Vang Skole, der i løbet af dette forår skal konfirmeres i Kristkirken.

- Det er rigtig ærgerligt og et tegn på, at folk ikke bruger sognets kirke og præster - de præster, der ellers er forpligtet til at varetage konfirmationsforberedelsen, siger Grete Wigh-Poulsen.

Hvorfor tror du, at der er så mange unge, der i år har fravalgt Kristkirken?

- Dels handler det om forskellige teologiske synspunkter og holdninger, og dels handler det om, at konfirmander gerne vil følges med deres klassekammerater. Men det er væsentligt at sige, at der er en rummelighed i folkekirken, siger provsten.

Er det er problem, at så mange har valgt, som de har i år?

- Først og fremmest er det ærgerligt, for der sidder dygtige præster i den kirke, som ikke kommer til at undervise konfirmanderne. I forbindelse med sin konfirmationsforberedelse får man jo også et forhold til sin sognekirke, men det gør man ikke her, siger Grete Wigh-Poulsen.