Propperne røg af flaskerne til den 12. vinfestival: Det er slet ikke så tosset

Torsdag blev Christiansfeld Vinfestival skudt i gang, og de næste to dage bliver byens central plads invaderet af folk på udkig efter et godt glas vin og appetit på livemusik.

Christiansfeld: Et køligt glas hvidvin går man aldrig fejl af. Og når nu det bliver serveret i gåafstand fra bopælen, så er det bare med at komme af sted, lyder det fra Jørgen Hanneke.

- Det er jo lidt specielt, at sådan en lille by kan hold sådan en festival, og at vi kan komme og få et godt glas vin. Det er slet ikke så tosset, lyder det fra Jørgen Hanneke, der siden 2006 har boet i Christiansfeld med sin kone, og han fik selskab af sin ven Peter Meier fra Haderslev.

- Vi tager en lille rundtur. Vi kender faktisk alle de tyske vinbønder på pladser, og vi er begge meget glade for vinfestivalen. Vi nyder begge at få et rigtig godt glas vin. Jeg tror, der er mange, der ligeså gerne vil have en pilsner og helstegt pattegris. Men vi kommer der for de gode vine, siger Jørgen Hanneke.

Det er 12. gang, at festivalen ruller, og igen var der Felderløb torsdag aften til at skyde festivalen i gang. Der er hoppeborg for de mindst, og så er der musik, mad og drikke på Prætorius Torvet helt frem til lørdag midnat.