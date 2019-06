Et nyt projekt fra Skydive 2000 er på bedding og har til formål at styrke psykisk sårbare unge, så de kan komme videre i tilværelsen. Først skal det godkendes, men formanden for arbejdsmarkedsudvalget er positivt stemt.

Vamdrup: Spring væk fra problemerne. Det synes at være mantraet i et nyt tiltag, der er på tapetet til torsdagens møde i arbejdsmarkedsudvalget, hvor faldskærmsklubben Skydive 2000 vil starte et projekt, der skal hjælpe unge med psykisk sårbarhed. Bag projektet står Pernille Antoni, der selv er bestyrelsesmedlem i Skydive 2000, og som selv har haft gavn af faldskærmsudspring efter en meget traumatisk oplevelse. - Jeg har desværre selv posttraumatisk stress efter et voldsomt overfald, men har fået det bedre at springe i faldskærm. Meget af den stress, jeg oplever i min hverdag, minder meget om den følelse, jeg oplever i flyvemaskinen, inden jeg skal springe, fortæller Pernille Antoni.

Praktisk info om projektet Der vil være en instruktør i flyveren, som vil hjælpe deltagerne ved udstigning. Alle deltagerne kommer til at have radio på og blive talt til af instruktøren.



Alt udstyr stiller Skydive 2000 til rådighed.

Kan give selvtillid Projektet skal løbe over tre dage og indeholder et kursus, hvor deltagerne skal igennem åndedrætsøvelser, emotionel frihedsterapi og en snak om, hvordan man tøjler den psykiske sårbarhed i hverdagen. Dagen efter får de et instruktionskursus i faldskærmsudspring. Sidste dag skal der springes og evalueres på, hvad deltagerne har lært af kurset. Ingen af deltagerne bliver tvunget til at springe, det skal de kun, hvis de har lyst. Men kvinden bag projektet håber, at deltagerne vil give det et skud. - Det har givet mig en masse selvtillid at dyrke faldskærmsudspring, og det er også idéen med projektet her, fortæller Pernille Antoni. Deltagelsen i projektet vil foruden kurset også give deltagerne tre måneders medlemskab af klubben, og forhåbningen er, at de unge gør brug af medlemskabet og udvider deres sociale netværk.

En idé at gå andre veje Går forslaget igennem, vil der være plads til ti deltagere i projektet. For kommunen vil der være tale om et relativt billigt projekt til at hjælpe udsatte unge, da de koster 2000 kroner pr. deltager. En pris Skydive 2000 har fastsat efter, at deltagerne bliver fuldbyrdede medlemmer af klubben. - Jeg er positivt stemt over forslaget. Pernille, der står bag, har prøvet det på egen krop og er kommet videre. Og så er det et forholdsvist billigt projekt, fortæller Poul Erik Jensen (A), der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget, der på torsdag skal afgøre, om projektet bliver en realitet. - Sommetider der er man nødt til at at prøve noget utraditionelt, for mange af de traditionelle ting er heller ikke for gode. Så hvis vi kunne finde en måde, der kunne bringe nogen videre, så er det jo et forsøg værd, fortsætter formanden. Foruden arbejdet med de ungens psykiske velbefindende, er det også planen at Skydive 2000 skal få de unge efterfølgende i virksomhedspraktik via deres virksomhedsnetværk,