Prognose søndag aften: Risiko for meget glatte veje i Kolding mandag

Søndag aften tyder prognoserne på, at der kommer seks cm sne i Kolding Kommune mandag morgen – hovedparten i tidsrummet kl. 06-09 – og frem til kl. 13 er der varsel om snefygning.

Det skriver Kolding Kommune på sin hjemmeside.

DMI varsler også risiko for isslag fra kl. 03 og fra kl. 10 på grund af underafkølet nedbør. Hen på eftermiddagen kan der igen komme isslag, når temperaturen stiger, og der falder regn på de frostkolde veje. Isslag medfører stor risiko for uheld for al færdsel.

- Sådan som prognoserne er søndag aften skønner vi faktisk, at risikoen for isslag kan være størst hen på eftermiddagen, når folk begynder at skulle hjem fra arbejde, så det kan godt blive en udfordring for mange. Isslag medfører som bekendt risiko for et stort antal uheld med personskade til følge for både kørende som gående, fastslår Lars Termansen Barsballe, skov- og landskabsingeniør ved Kolding Kommune.

Kolding Kommune begynder at salte A- og B-veje fra kl. 04 i morgen. Lidt senere tager man fat på cykelstier, fortove og pladser med både salt og koste, og tidligt på morgenen vil samtlige 40 køretøjer være i aktion.

Først på eftermiddagen starter saltningen igen, men det er ingen garanti mod isslag senere på eftermiddagen.