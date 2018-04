Prognose forudsiger babyboom i Kolding: Pasning vil koste kommunen kassen

En ny prognose estimerer, at der vil være 19 procent flere børn i alderen 0-6 år i Kolding Kommune i år 2030. Det kommer til at betyde store økonomiske udgifter for kommunen.

Kolding: Det er i dag ikke nemt at finde en daginstitutionsplads eller en dagplejeplads til sine børn, når man bor i Kolding Kommune. Og nu ser det bestemt ikke ud til at blive nemmere. For ifølge en ny befolkningsprognose lavet af Cowi for Kolding Kommune vil der i år 2030 være 1342 flere børn i alderen 0-6 år i kommunen, end der er i dag. Det er en stigning på 19 procent. Langt størstedelen af disse børn skal passes i vuggestuer, børnehaver og hos dagplejen, når barselsperioden slutter for mor og far. Og det bliver bestemt ikke billigt for kommunen. - Vi kommer til at se et boom i børneafdelingen. Derfor kommer vi til at få en kæmpe økonomisk udfordring. Vi skal virkelig have kigget dybt i pengekassen, siger Merete Due Paarup (V), medlem af børne- og uddannelsesudvalget. Fordi der i dag ikke er et overskud af kommunale pasningspladser i Kolding Kommune, vil der i princippet skulle findes 1342 flere pladser inden 2030, såfremt prognosen kommer til at holde stik.

De kommunale udgifter til pasningstilbud Kolding Kommunes udgifter per pasningsplads, 2018-priser:Dagpleje: 105.699 kroner pr. år.



Vuggestue: 123.915 kroner pr. år.



Børnehave: 66.132 kroner pr. år.



Ifølge befolkningsprognosen vil børnetallet stige således:



Børn i alderen 0-2 år:



2018: 3009 børn



2030: 3618 børn



Børn i alderen 3-6 år:



2018: 4044 børn



2030: 4777 børn



I alt en stigning på 1342 børn.



Regnestykket er baseret på de senest tilgængelige tal fra 1. januar 2017, der viser, at cirka 60 procent af de 0-2-årige kommer i kommunal/privat dagpleje og cirka 40 procent i kommunal/privat daginstitution, mens alle kommer i børnehave.



Det giver en samlet kommunal udgift på 117.290.151 kroner for pasning af 1342 flere børn.



I alt vil kommunen have udgifter for 724.690.098 kroner til pasning af alle kommunens børn i 2030, såfremt priser og prognose ikke ændres.



Dette er kun udgiften for selve pasning. Heri er ikke medregnet udgifter til bygninger m.m.



Kilde: Kai Schøn Ekmann, økonomichef i Kolding Kommune.