Produktionsskolen i Kolding blev begravet

Kolding: Ansatte og elever fra Produktionsskolen Kolding tog 1. juli skolens flag ned for sidste gang og begravede det ved en lille ceremoni med kistenedsættelse og afskedstale for de 35 års levetid skolen nåede at have.

Begravelsen markerede samtidig en ny begyndelse, for produktionsskolerne nedlægges sammen med en række andre tilbud for at give plads til den nye forberedende grunduddannelse FGU, lyder det fra Tanya Buchreitz Løwenstein, Kolding Byråd (V), som også er bestyrelsesformand for BlueKolding.

- Det var vigtigt, at tage ordentlig afsked med det gode og vigtige arbejde der er gjort igennem årene, og få lagt de mindre gode ting i jorden, siger hun i en pressemeddelelse.

Hensigten med FGU er at give bedre tilbud til unge, som ikke følger den lige vej efter grundskolen, så de bliver bedre rustet til uddannelse og arbejdsmarked.

De nye FGU institutioner starter landet over efter sommerferien.

Begyndelsen markeres lokalt med en flaghejsning for FGU Kolding & Vejen, når eleverne begynder 12. august.