Problemer i byens største klub: Da der skulle vælges bestyrelsesmedlemmer, blev der tavst

Kolding: - Jeg tager dem, der sidder og vinker, lød truslen fra dirigenten, da der skulle vælges bestyrelsesmedlemmer, og en af de fremmødte skyndte sig at glide lidt ned i stolen og stikke hænderne dybt ned i bukselommerne.

Kolding Boldklub holdt tirsdag aften den årlige generalforsamling, og selvom knap 70 personer optog alle stolene i cafeteriet, var det ikke nemt at få en ny bestyrelse strikket sammen.

KB er en klub, hvor lysten til at mene noget aldrig mangler, men hvor lysten til at tage en tjans i bestyrelsen som regel er betydeligt mindre.

De fremmødte vidste fra den udsendte dagsorden, at der skulle stemmes om en del, da næsten hele bestyrelsen ønskede at trække sig.

Den første halvanden time gik dog med formandsberetning og flere afstemninger og diskussioner om, hvilket eller hvilke talent- og elitesamarbejder KB skal deltage i. Den afgående formand, Allan Johansen, udtrykte bekymring for frivilligheden i klubben.

- Der er i tiden en meget bekymrende tendens i foreningslivet til, at man forlanger mere, end man giver, sagde han blandt andet.

- Der er rigtig mange holdninger her i klubben, men de går desværre ikke i takt.

Flere på generalforsamlingen udtrykte negativitet over for det ambitiøse fodboldsamarbejde, FSK, som startede op i Kolding for under halvandet år siden. Der var få pip om, at samarbejdet gør noget godt for de involverede KB'ere. Generalforsamlingen besluttede, at KB fremover skal være en del af Topcenter SønderjyskE, som tilbyder en ekstra træningsdag for årgangene U10, U11 og U12.

Derefter skulle der vælges bestyrelsesmedlemmer. Og så blev der tavst.