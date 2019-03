Problemer for skolekørslen i Kolding: Computernedbrud betyder, at nogle børn ikke bliver hentet

På grund af et computernedbrud er der her til morgen problemer med skolekørslen.

Kolding: De mange børn i Kolding, der plejer at blive kørt til deres specialskole eller specialtilbud med taxa om morgenen, kan ikke være sikre på, at de bliver hentet i dag.

På grund af et nedbrud i et computersystem er der opstået problemer med den del af skolekørslen. der foregår i taxa. De børn, som bliver hentet med bus, er ikke berørt af problemerne.

- Vi kan kun beklage problemerne med skolekørslen her til morgen. En masse forældre har ringet ind, og vi prøver at planlægge turene manuelt for så mange som overhovedet muligt. Samtidig er vores leverandør i fuld gang med at undersøge, hvad computernedbruddet skyldes, fortæller Kolding Kommunes trafikchef Martin Pape på kommunens facebookside.