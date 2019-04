Privatklinik til livsstilspatienter på vej i Kolding

Dansk-norsk ægtepar vil åbne behandlingscenter på Frejasvej, hvor folk med livsstilsygdomme og sportsskader kan hente hjælp og lindring. De sidste detaljer mangler at falde på plads.

Kolding: En privatklinik for mennesker livsstilssygdomme som stress, udbrændthed eller lidelser, som har med for eksempel sukkersyge eller hjerte- karsygdomme er på trapperne på Frejasvej i det nordlige Kolding. Også folk med sportsskader vil kunne hente hjælp i klinikken.

Bag projektet står det norsk-danske ægtepar Trude og Troels Simonsen, som er henholdvist læge og kiropraktor, og de håber at komme i gang med deres behandlingscenter hurtigst muligt.

Parret har udset sig ejendommen på Frejasvej, fordi den ligger optimalt især i forhold til motorvejen. Dermed bliver behandlingscentret let tilgængeligt for patienter udenbys fra.

- Vi vil levere en kombination af tjenester, som er unik i regionen og muligvis hele landet, og vi forventer at tiltrække patienter fra minimum hele region Syddanmark. Og så ligger ejendommen skærmet for omgivelserne, men har fint udsyn til fjord og natur, hvilket passer godt til konceptet, forklarer Trude og Troels Simonsen i deres ansøgning til Kolding Kommune om at få tilladelse til projektet.