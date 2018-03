Private børnehaver i Kolding bag kritik: Kommunen modarbejder os

Kommunen behandler os som konkurrenter og et b-hold, mener tre ledere af private børnehaver i Kolding Kommune. Ifølge de tre ledere forskelsbehandler kommunen i så høj grad mellem kommunale og private pasningstilbud, at børn i Kolding ikke længere har lige muligheder.

Kolding: - I er her jo kun for at tjene penge!

Sådan lød det fra en medarbejder i børne- og uddannelsesforvaltningen i Kolding Kommune på et møde med ledere af kommunens private børnehaver i slutningen af 2016. Sætningen var rettet mod de private ledere.

Det bekræfter tre af lederne: Tina Kildam fra Østbyens Børnehus i Vamdrup, Nina Dalgas fra Maria Mikkelsens Børnehus og Pia Møller fra Børnehaven Floravej.

- Det står stadig klokkeklart for mig. Sådan taler man ikke til folk, siger Pia Møller.

- Og så er det slet ikke sandt. Vi er non-profit. Vi er ikke en pengemaskine. Det løber bare rundt. Vi modtager tilskud og forældrebetaling. Det er det samme beløb som i det kommunale, siger Tina Kildam.

Episoden er ifølge de tre ledere et tydeligt eksempel på den holdning, forvaltningen i kommunen har over for dem og de andre private børnehaver. Nu har de fået nok og retter i fælles flok kritik af samarbejdet med Kolding Kommune.

- Vi vil rigtig gerne samarbejde med kommunen. Især for børnenes skyld. Men det virker til, at de kun tænker i forhindringer for os. At de vil bekæmpe og bekrige os, siger Tina Kildam.

Det er Nina Dalgas enig i. Hun understreger desuden, at problemet ikke ligger hos politikerne, men i forvaltningen.

- De ser os som konkurrenter. Og behandler os som et b-hold. Det forstår vi ikke, når vi gerne vil samarbejde. Og vi er jo med til at løfte en fælles opgave om få kommunens børn passet, siger hun.