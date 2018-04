Privat plejehjem skal have ny leder for femte gang på tre år

Plejehjemmet Vonsildhave er igen på udkig efter en ny leder. Lederens opgaver og ansættelsesproceduren bliver nu ændret, siger Dorte Dahl. Hun er regionschef i Attendo, der driver plejehjemmet.

Kolding: Det hører til sjældenhederne, at et plejehjem har fem forskellige ledere på tre år. Det er ikke desto mindre tilfældet for det nybyggede Vonsildhave, der drives af det svenske plejefirma Attendo. Plejehjemmet har ifølge en tilsynsrapport fra Kolding Kommune fra december sidste år været udfordret af flere lederskift og et højt vikarforbrug. Dorte Dahl, der er regionschef i Attendo erkender, at de hyppige lederskift er ærgerlige. Hvordan forklarer du, at der er skiftet ud på lederposten så hyppigt? - Jeg har tavshedspligt, så jeg kan ikke udtale mig om, hvorfor lederne stopper, men jeg kan sige, at der har været forskellige årsager hver gang. Hun blev som regionschef ansvarlig for Vonsildhave ved årsskiftet. - Det er ikke ideelt at skifte leder så ofte, og vi har været inde og se på, hvad vi kan gøre bedre for at sikre, at det ikke sker igen. Vi har blandt andet ansat en kvalitetssygeplejersker. Vi har fået et flot tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som viser, at den ansættelse har haft stor effekt på kvaliteten af sygeplejen. JydskeVestkysten har kontaktet den seneste leder, Jette Skovhus Dall, men hun ønsker ikke at kommenterer, hvorfor hun stoppede.

Vonsildhave Vonsildhave er et nybygget plejecenter, der blev taget i brug i foråret 2015. Det er det første offentlige private partnerskab på ældreområdet i Danmark, hvor både byggeriet og plejeopgaverne forenes i samme kontrakt.Der er plads til 60 beboere.



Fire personer har stået i spidsen for centret siden starten. Det er Allan Heiselberg, Ruben Skov, Jeannett Jakobsen og Jette Skovhus Dall.

Intet mønster i skiftene Dorte Dahl, har de skriftende ledere haft for meget at se til? - Ja, det er noget af det, jeg har overvejet. Vi bliver nødt til at kigge indad og se, om vi kan gøre noget bedre. Derfor har vi lavet en ny organisering, hvor vi har delt plejehjemmet op i to afdelinger. Hver afdeling får en teamleder, der sammen med kvalitetssygeplejersken skal være med i ledergruppen. Hidtil har den øverste chef her haft et stort ansvarsområde, som vedkommende har været meget alene om. Den nye chef skal være med til at ansætte de to teamledere, så kemi og kvalifikationer afstemmes. Kunne Attendo have gjort noget for at undgå lederskiftene? - Hvis man ser på det helt overordnet, så kan man sige, at det vi gør nu, kunne vi have gjort tidligere, men netop fordi der ikke kun er én grund til skiftene, så har vi ikke kunnet se et mønster. Man kan altid gøre tingene bedre, og det er det, vi prøver nu, for vi skal ikke have så korte ansættelser mere. Medarbejdere og bruger-pårørenderådet har også peget på, at der skal være flere ledere i huset.