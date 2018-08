Omkring 500 ældre i Kolding har valgt at få hjælp i hjemmet af Kære Pleje, alligevel lykkedes det ikke for det private plejefirma at tjene penge i det netop afsluttede regnskabsår. Bestyrelsesformanden afviser, at selskabet står over for en konkurs.

Kolding: Kære Pleje er det private plejefirma i Kolding, der hjælper flest ældre i deres hjem. Selv om selskabets medarbejdere får mange ældre op af sengen, gør rent og løser sygeplejeopgaver, så er det ikke lykkedes at tjene penge på arbejdet. Faktisk har selskabet sat penge til. Ifølge plejefirmaets bestyrelsesformand, Øjvind Hulgaard, giver selskabets afdeling i Kolding et underskud på mere end en million kroner i det regnskab, der netop er blevet afsluttet den 30. juni. Regnskabet fra Kolding og fra Kære Plejes afdelinger i Fredericia, Middelfart og Odense er under udarbejdelse. For fire år siden blev Kolding Kommune ramt af konkurser i private plejefirmaer, og flere hundrede ældre blev berørt, nogle flere gange. Står Kære Plejes afdeling i Kolding over for en konkurs? - Nej, det er ikke der, vi er. Jeg har ikke fået det færdige regnskab fra revisoren, men det er klart, at vores underskud rammer egenkapitalen i Kolding-afdelingen. På stående fod kan jeg ikke sige, hvor stort et beløb, det drejer sig om. Kære Pleje i Kolding indgår i en koncern med andre selskaber, der har de fornødne midler til at kunne sikre, at vi ikke får en konkurs i Kolding, forklarer Øjvind Hulgaard.

