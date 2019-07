Det tog godt to år for Daugaard Byg at sælge de tolv grunde på Skousens Ager i Vamdrup, og håbet er nu at være klar med seks nye byggegrunde lige nord for udstykningen. Kommunen har over de seneste par år solgt seks grunde i udstykningen Hvidkærgårdsparken.

Vamdrup: Det er lidt mere end to år siden, at parcelhusgrundene på Skousen Ager i det sydlige Vamdrup blev sat til salg, og nu er der ikke flere grunde tilbage.

- Vi har selv opført et dobbelt parcelhus og et almindeligt parcelhus på udstykningen. Resten er opført af forskellige typehusfirmaer, siger Jørn Daugaard Pedersen, som ejer Daugaard Byg, der har base i Vamdrup. Han er godt tilfreds med interessen for boligområdet.

- Vi skal være tilfredse, når vi ser på, at grundene ligger i Vamdrup. Kommunen har jo også udstykninger, og den har, som jeg har hørt det, ikke solgt så mange. Så på den baggrund er jeg godt tilfreds. Jeg tror, det hænger sammen med, at vores grunde er lidt mere bynære, siger Jørn Daugaard Pedersen, der har to forklaringer på, at folk vælger at bygge nyt i Vamdrup.

- For det første er grundene noget billigere end dem i Kolding. De koster vel det halve. Og så er der også mange af dem, der bygger i Vamdrup, der har en tilknytning til byen. Det er selvfølgelig ikke alle. Men prisen er meget vigtig, siger Jørn Daugaard Pedersen, der nu går i gang med et nyt projekt med seks grunde, der ligger lige nord for Skousens Ager på vej ind mod byen.

- Det nye stykke er også til almindelige parcelhuse, og de er forhåbentlig klar i september. Der er allerede et par stykker, der mundtligt har forhåndsreserveret grunde. Så det ser fint ud. Udstykningen ligger lidt tættere på Tøndervej, men der er jo ikke meget trafik, siger Jørn Daugaard Pedersen, der håber at kunne sælge de seks grunde inden for et års tid.